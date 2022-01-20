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Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Полина Долганова

Спорт
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила состав российской сборной на предстоящую Олимпиаду в Пекине.

В сетке женского одиночного катания Россию на Играх будут представлять чемпионка РФ и Европы Камила Валиева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова.

В качестве резервных спортсменок в Китай отправятся Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Среди мужчин отечественную команду будут представлять чемпион страны и Европы текущего сезона Марк Кондратюк, а также Андрей Мозалев и Михаил Коляда. В резерве: Евгений Семененко и Петр Гуменник.

На Олимпиаду также отправятся следующие танцевальные пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Сетку спортивных пар представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Олимпиада в Пекине будет проходить в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

Недавно стало известно, что организационный комитет Олимпийских игр в Пекине не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу по причине распространения коронавирусной инфекции.

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