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Первые российские олимпийцы уже вылетели в Китай

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Первые российские олимпийцы уже вылетели в Китай
Фото: Pexels

Число первых олимпийцев из России уже вылетели в Китайскую Народную Республику. Отмечается, что рейс со спортсменами отправлялся из аэропорта Шереметьево. Об этом стало известно в среду, 26 января.

Рейс с российскими спортсменами вылетел в 21:05 и должен приземлиться в аэропорту Шоуду в Пекине в 04:00 по московскому времени.

Среди первых олимпийцев — женская сборная по хоккею и шорт-трекисты. Однако не все члены олимпийской сборной РФ по бобслею смогли отправиться в Пекин. Это было связано с тем, что у них накануне ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат.

— COVID-19 обнаружен у Алексея Пушкарева, разгоняющего Василия Кондратенко и скелетониста Никиты Трегубова, — передает «Спорт-Экспресс».

На данный момент олимпийцы находятся на самоизоляции и смогут присоединиться к команде только при условии, что до начала тренировок в Китае успеют сдать по два отрицательных теста.

Ранее Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщины, а 109 — мужчины.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России огласила состав сборной на предстоящую Олимпиаду в Пекине. В сетке женского одиночного катания Россию на Играх будут представлять чемпионка РФ и Европы Камила Валиева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова.

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