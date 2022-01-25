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Олимпийский комитет РФ утвердил состав национальной сборной на Игры в Пекине

Полина Долганова

Спорт
Олимпийский комитет РФ утвердил состав национальной сборной на Игры в Пекине
Фото: paralymp.ru

Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе организации.

Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщины, а 109 — мужчины.

— Самая обширная заявка у хоккеистов. В мужской команде — 25 игроков, в женской — 23. В общей сложности наша олимпийская делегация состоит из 461 представителя — помимо спортсменов это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР, ФМБА, — говорится в сообщении.

Накануне организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований. Так, гостям Игр будет запрещено поддерживать спортсменов во время их выступлений, употреблять пищу и вступать в контакт друг с другом.

До этого стало известно, что оргкомитет Олимпиады не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу по причине распространения коронавирусной инфекции. Уточнялось, что билеты напрямую распределят между представителями разных групп лиц.

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