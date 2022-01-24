«Нездоровый человек»: Тарасова раскритиковала запрет министра спорта Украины

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава Минспорта Украины Вадим Гутцайт должен пройти проверку у психиатра. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, в понедельник, 24 января.

Так Тарасова отреагировала на недавнее заявление Гутцайта, который подтвердил, что Минспорта Украины рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр.

— Если министр спорта Украины действительно сказал не фотографироваться с русскими людьми во время Олимпийских игр, то он просто нездоровый человек. Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные, — сказала Тарасова.

Тренер также подчеркнула, что у Украины сейчас очень мало спортсменов в фигурном катании, а российские фигуристы всегда поддерживали с украинскими коллегами хорошие взаимоотношения.

— Мы не разделяем немцев, американцев, японцев или украинцев. Для нас они все равны, — цитирует Тарасову Спорт-Экспресс.

До этого журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Гутцайт является врагом своей страны из-за рекомендаций спортсменам не фотографироваться с россиянами. Он также назвал главу украинского Минспорта «идиотом».