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Губерниев назвал министра спорта Украины «идиотом» из-за запретов на Олимпиаде

Иван Юминов

Спорт
Губерниев назвал министра спорта Украины «идиотом» из-за запретов на Олимпиаде
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава Минспорта Украины Вадим Гутцайт является врагом своей страны из-за рекомендаций спортсменам не фотографироваться с россиянами на фоне флага в ходе Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в понедельник, 24 января.

— Министр спорта Украины — идиот! Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины, — рассказал телеведущий.

Своими рекомендациями спортсменам о том, что им нельзя стоять с россиянами вместе, Гутцайт лишь нервирует спортсменов, приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

21 января сообщалось, что организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований. Так, гостям Игр будет запрещено поддерживать спортсменов во время их выступлений, употреблять пищу и вступать в контакт друг с другом.

Перед посещением стадиона все зрители должны будут сделать бустерную прививку от COVID-19 и предоставить два отрицательных ПЦР-теста. Во время самих соревнований все болельщики обязаны будут соблюдать масочный режим.

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