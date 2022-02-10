Выставка «Вбрызг и вдрызг» откроется в Галерее современного искусства

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, улица Петровка, 30/7 Карта всех событий

Галерея современного искусства 30/7 Gallery представляет выставку «Вбрызг и вдрызг». Этими словами начинается песня рок-музыканта Егора Летова.

Экспозиция объединяет произведения искусства трех современных художников и коллекцию артефактов музыкальной сцены, связанной с сибирским рок-клубом.

Исторический раздел выставки связан с сибирской творческой сценой. Поэтому проекты современного искусства были выбраны среди художников из Сибири.

Посетители увидят абстракции Кирилла Басалаева, работающего по холсту бетоном, монументальный графический проект «Коллективные бездействия» Янины Болдыревой, посвященный проблемам постпандемийной действительности, и произведения Павлы Марковой из проекта «Punk’s not dead», в котором художница работает с осколками гранитных памятников, овалами могильных портретов и другими ритуальными материалами.

Раздел экспозиции, посвященный сибирским рокерам, представлен самиздатом, фотографиями, документами, в том числе рукописями Егора Летова, магнитоальбомами Янки Дягилевой, архивными фотографиями Дмитрия Ревякина («Калинов мост»), звукозаписывающей аппаратурой и инструментами сибирских рок-групп.

Выставка открыта с 21 февраля по 23 марта, сообщает пресс-служба галереи.