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Нарышкин обвинил Украину в активной подготовке к войне в Донбассе

Иван Юминов

В мире
Нарышкин обвинил Украину в активной подготовке к войне в Донбассе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украина активно готовится к войне в Донбассе и сосредотачивает на линии соприкосновения все боеспособные части. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в четверг, 10 февраля.

— Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики, — рассказал руководитель ведомства.

При этом Киев намерен втянуть Москву во внутренний конфликт, добавил он. Президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, к войне подталкивают западные наставники и националисты.

Украина перебрасывает сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз в ЕС и США, подчеркнул Нарышкин. По его словам, есть данные о появлении отрядов «боевиков-джихадистов».

СБУ и армия готовят провокации, предупредил он, а контингент западных СМИ также увеличен на линии соприкосновения. Единственным путем урегулирования конфликта в Донбассе является дипломатический, приводит слова Нарышкина «МК».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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