В Москве открылся форум «Магазин forever 2022»

Сотрудница продуктового магазина Масума Мухамедова соблюдает меры защиты от COVID-19 / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

10 февраля стартовал ежегодный форум «Магазин forever 2022». Представители крупных торговых компаний обсудили влияние пандемии на индустрию.

Сначала эксперты подвели итоги 2021 года. На форуме представили исследование динамики продаж товаров народного потребления — это продукты и бытовая химия, то есть то, что продается в сетевых супермаркетах.

— Согласно нашим оценкам, в 2021 году продажи товаров народного потребления выросли на 7,5 процента по сравнению с 2020 годом, — рассказал директор по работе с ретейлом международной аналитической компании Константин Локтев. — Во многом продажи увеличились благодаря развитию сервисов доставки. Только в декабре 2021 года доля товаров, купленных онлайн, в Москве составила 10 процентов. Для всей России этот показатель равен 4,8 процента. И это очень большая цифра. Еще пару лет назад мы фиксировали долю около одного процента в России. И сейчас очевидно, что развитие сервисов доставки не замедлится даже после окончания пандемии коронавируса.

Еще эксперты отметили возросшую конкуренцию на рынке онлайн-продаж. Компании привлекают к себе клиентов различными скидками и специальными предложениями. Иногда товар можно купить дешевле онлайн, чем в самом магазине. Такие предложения открывают для людей возможности сэкономить, не жертвуя качеством покупаемых продуктов.

Также эксперты отмечают, что COVID-19 скорректировал типичное поведение покупателей. Сейчас клиенты магазинов стали больше заботиться о своем здоровье.

Покупатели тщательнее просматривают состав продуктов и отдают предпочтение тем, которые состоят из натуральных и полезных ингредиентов, даже если такой товар дороже. К тому же распространение онлайн-сервисов позволило многим компаниям расширить ассортимент продуктов.

— Самый обычный магазин может обслужить только ограниченный круг людей. Чаще всего это покупатели, которые живут в шаговой доступности от точки продажи. Теперь все изменилось. Человек открывает приложение на смартфоне и видит ассортимент товаров сразу нескольких магазинов. В половину из них он бы никогда, скорее всего, не зашел. И это выгодно всем. Владельцы магазинов получают новых клиентов. Покупатели получают более широкий ассортимент товаров, — поделилась руководитель сервиса партнерской доставки крупной сети продуктовых магазинов Софья Оточина.