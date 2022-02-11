Диетолог Соломатина назвала главную опасность овощных соков

Фото: Pixabay

Некоторые овощи могут содержать много нитратов и пестицидов. Делать свежевыжатые соки из таких овощей опасно, так как они способны привести к отравлению. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Собеседница «ВМ» отметила, что свежевыжатые соки не стоит употреблять при диабете, инсулинорезистентности, лишнем весе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кислые соки даже здоровому человеку рекомендуется пить через трубочку, так как они разъедают зубную эмаль, а слишком концентрированные соки (например, из яблока или апельсина) стоит обязательно разбавлять водой.

Опасность таят в себе соки из овощей, предупредила Соломатина.

— Есть случаи достаточно тяжелого отравления (даже выкидыши у беременных). Дело в том, что те овощи, которые ближе к земле (к примеру, свекла и сельдерей), содержат много нитратов. Чрезмерно увлекаться не стоит. И еще там могут содержаться пестициды. Может быть в итоге вред не от самого сока, а именно от того, что в изначальном составе содержится, — отметила специалист.

По словам эксперта, без вреда для здоровья можно пить максимум один стакан свежевыжатого сока в день. Однако лучше отдать предпочтение самим овощам и фруктам, подытожила Соломатина.