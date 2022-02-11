Москва улучшила позиции в Индексе привлекательности городов

Фото: Алексей Бок, специально для Вечерней Москвы

Москва поднялась с 38-го на 28-е место в Индексе привлекательности городов для организации международных конференций (Competitive Index of International ConventionDestinations), который подготовила международная консалтинговая компания GainingEdge.

​В список входят порядка 100 городов, лидирующие позиции которого в 2022 году заняли Париж, Нью-Йорк и Сингапур. Столица обогнала такие города, как Рим, Монреаль, Сидней, и получила одиннадцатое место среди городов Европы. А в субрегионе Восточная Европа Москва заняла первое место с большим отрывом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

​— Города оцениваются по 11 показателям, среди которых важное значение имеют качество инфраструктуры для проведения мероприятий, состояние экономики, предпринимательский климат, развитие отрасли по организации международных конференций, привлекательность принимающего города для бизнеса и туризма. Эксперты из GainingEdge по достоинству оценили инфраструктуру Москвы, транспортную доступность и широкие возможности по привлечению для участия в мероприятиях известных российских и иностранных спикеров и отметили большой потенциал столицы в области международных конференций, — передает министр.

​Москва оказалась наравне с такими городами, как Флоренция, Стамбул, Будапешт, Пекин и Гент, на которые авторы исследования рекомендовали обратить внимание организаторам международных конференций.

Москва — это один из центров интернационального бизнес-общения, который известен как место проведения крупнейших международных конференций, где принимают участие ведущие транснациональные компании, авторитетные предприниматели, представители власти.

Оценка Москвы с наступлением пандемии коронавируса снизилась очень незначительно — на 23 балла, в отличие от большинства крупных городов, представленных в списке. Такой показатель свидетельствует об устойчивости московской индустрии международных мероприятий в условиях пандемии. В то же время такие города, как Рим, Тайбэй, Мюнхен и Мехико, которые занимают 30-е, 32-е, 36-е, 38-е места, — потеряли около 70–90 баллов по сравнению с 2021 годом, добавил Пуртов.