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Умерла актриса Евгения Брик

Михаил Алимов

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Умерла актриса Евгения Брик
Фото: Instagram / evgeniabrik

Скончалась актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева в своем Facebook.

— Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности, — написала она.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004 окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 снималась в различных российских фильмах. Среди ее известных ролей персонажи в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Ёлки 1914» и т. д.

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