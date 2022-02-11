Инна Святенко: Москва исполняет взятые на себя социальные обязательства

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Москва обеспечивает социальные потребности граждан благодаря реализации региональных программ. Об этом сообщила представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко в пятницу, 11 февраля.

— Благодаря выстроенному проактивному подходу и реализации региональных программ Москва исполняет взятые на себя социальные обязательства перед гражданами старшего поколения и ветеранами, семьями с детьми, детьми-сиротами и детьми, которые остались без родительской опеки, безработными и всеми, кто нуждается в поддержке, — уточнила сенатор.

Святенко добавила, что в различных жизненных ситуациях москвичам помогают и индивидуальные программы. Например, поддержку семьям, взявшим на воспитание ребенка, оказывают службы сопровождения — в столице их более 50.

Также сенатор подчеркнула, что с 2019 года в Москве реализуется федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года специалистами организаций поддержки семьи и детства «Мой семейный центр» было оказано более 1,5 миллиона услуг.