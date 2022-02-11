«Мы работаем для людей»: Попов обсудил итоги работы прокуратуры в 2021 году

Фото: Прокуратура Москвы

Итоги работы прокуратуры в 2021 году обсудили на заседании коллегии в прокуратуре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 февраля.

— В первую очередь мы работаем для людей. Каждый обратившийся в органы прокуратуры должен находить нашу поддержку, а принятые меры прокурорского реагирования способствовать реальному восстановлению нарушенных прав, — рассказал прокурор Москвы Денис Попов.

По его словам, сотрудникам нельзя допускать формализм при принятии решений. Им следует реагировать на каждый факт отступления от норм закона, подчеркнул правоохранитель.

Участие в мероприятии принял и заместитель генпрокурора Юрий Пономарев. Еще одной темой, которую обсудили на коллегии, стали задачи по укреплению законности и правопорядка на 2022 год.

Прокуратуре, по словам Попова, удалось в 2021 году организовать надзор по всем основным направлениям. Так, сотрудникам ведомства удалось выявить 73,8 тысячи нарушений. Для их устранения внесли 21,3 тысячи представлений и объявили 2,3 тысячи предостережений.

При этом к дисциплинарной ответственности привлечено 17,3 тысячи лиц, а к административной — 14,4 тысячи. В суды в 2021-м направили 6,4 тысячи исковых заявлений, кроме того, по материалам прокурорских проверок возбудили 617 уголовных дел.

Также в результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате на сумму около 1,5 миллиарда рублей более чем перед 3,6 тысячи работников. По инициативе сотрудников надзорного ведомства было возбуждено 92 уголовных дела против руководителей организаций.

Попов призвал подчиненных оперативно выявлять скрытые задолженности, а также работать на упреждение.

Помимо этого, правозащитный потенциал направлялся на соблюдение социальных гарантий инвалидов и пенсионеров. По словам Попова, прокуратура обеспечила предоставление им технических средств реабилитации и выплаты компенсаций за их самостоятельное приобретение.

Особое внимание в экономической сфере уделялось соблюдению законности при реализации национальных проектов. Так, прокурорскими проверками вскрыто около двух тысяч нарушений закона.

По мерам прокурорского реагирования субъектам бизнес-сообщества выплатили 587,2 миллиона рублей. Ведомством была продолжена и работа по защите и восстановлению прав граждан — участников долевого строительства.

Результатом работы стал ввод в эксплуатацию 53 проблемных объектов и восстановление прав свыше пяти тысяч дольщиков. Число проблемных объектов в Москве снизилось со 121 до 71.

Помимо этого, внимание прокуратуры было направлено и на защиту прав несовершеннолетних. Так, в 2021 году прокурорами выявлено более 13 тысяч нарушений закона с целью устранения которых внесено 3873, принесено 1320 протестов, а также объявлено 146 предостережений о недопустимости нарушения закона.

Кроме того, в минувшем году органами прокуратуры Москвы выявлено 5550 нарушений закона, принесено 152 протеста, по удовлетворенным протестам 119 незаконных правовых актов изменены либо отменены. В суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено 44 исковых заявления на общую сумму более 490 тысяч рублей.

Всего было погашено более 27,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности. При этом криминогенная обстановка в Москве практически сохранилась на уровне прошлого года.

Число зарегистрированных преступлений уменьшилось на два процента — до 143,6 тысячи. Положительной динамике раскрытия ряда преступлений способствовало активное применение аппаратно-программных комплексов, аккумулирующих доступ к камерам городского видеонаблюдения.

Также, по словам Попова, благодаря принятым мерам выросла раскрываемость преступлений прошлых лет, в частности, убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть. С участием прокуроров судами первой инстанции рассмотрено 27,1 тысячи уголовных дел в отношении 30,3 тысячи человек.

С использованием механизма судебной защиты в арбитражном суде прокуратура Москвы отстаивала экономические интересы государства, в том числе по вопросам распоряжения государственной и муниципальной собственностью, в сфере защиты интеллектуальных прав. Внимание уделялось и вопросам рассмотрения обращений граждан, а также доступности личного приема населения.

В заключение Попов отметил, что объем поступивших в органы прокуратуры Москвы обращений вырос с 460,9 до 516,7 тысячи. Чаще всего заявители использовали возможность подачи обращений через Единый портал прокуратуры и федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также на личном приеме прокурору, отмечается на сайте ведомства.