Внеочередные выборы президента состоятся в Туркмении 12 марта

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В Туркмении пройдут внеочередные выборы президента. Их назначили на 12 марта текущего года. Об этом в субботу, 12 февраля, заявил помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев.

— В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта, — рассказал он РИА Новости.

За день до этого нынешний глава страны Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что необходимо дать дорогу к управлению страной молодым руководителям. В связи с этим было отдано поручение ЦИК, сообщали местные СМИ.

На пост президента Туркменистана может претендовать гражданин страны, который в ней и родился. Кроме того, он не может быть моложе 40 лет, должен владеть государственным языком, постоянно проживать и работать на территории Туркменистана в течение предшествующих 15 лет. Срок действия полномочий избранного президента — семь лет.

Последний раз выборы президента Туркменистана проходили в 2017 году. В соответствии с законом, следующие выборы должны были состояться в 2024 году.