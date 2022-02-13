Четыре человека получили ранения на концерте Джастина Бибера

Фото: instagram.com/justinbieber

В субботу, 12 февраля, в Западном Голливуде рядом с рестораном, где проходил концерт канадского поп-певца Джастина Бибера, прогремели выстрелы из огнестрельного оружия. Отмечается, что в ходе данного инцидента четыре человека получили ранения.

Правоохранительные органы сообщили, что всего было совершенно порядка десяти выстрелов.

— Между несколькими людьми завязалась драка, во время которой была открыта стрельба. Сам стрелок с места происшествия скрылся, — передает телеканал CNN, ссылаясь на полицию Лос-Анджелеса и источники, знакомые с инцидентом.

Отмечается, что вечеринка должна была продолжаться до утра, но когда певец узнал о происшествии, то немедленно покинул ресторан. Представитель Бибера не стал комментировать случившееся.

Известно, что на концерте среди приглашенных гостей были Кендалл Дженнер, Дрейк, Леонардо ДиКаприо, Хлои Кардашьян, Джефф Безос и многие другие.

В ноябре 2021 года на концерте, который был посвящен группе ABBA, мужчина упал на людей с высоты седьмого этажа. Инцидент произошел в концертном зале города Уппсала в Швеции. Погиб упавший и еще один человек.