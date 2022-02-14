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Москвичам расскажут о памятниках деконструктивизма

Георгий Соланович

Город
Москвичам расскажут о памятниках деконструктивизма
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Туристический портал Discover Moscow опубликовал подборку зданий столицы, построенных в стиле деконструктивизма. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Архитектурное направление появилось в конце 80-х годов 20 века. Оно было сформировано под влиянием французского философа-постмодерниста Жака Деррида, однако в России дополнительным источников вдохновения послужил ранний советский конструктивизм 20-х годов прошлого века.

В подборку памятников конструктивизма вошли комплекс башен «Город столиц» в деловом центре «Москва-Сити» 2011 года постройки, бизнес-школа «Сколково» 2006 года, Музей русского импрессионизма на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик» и единственное творение ирако-британского архитектора Захи Хадид в Москве — бизнес-центр Dominion Tower, построенный в 2015 году, уточнили на официальном сайте мэра города.

В последнее время на территории нашей столицы монументы продолжают появляться со скоростью 6–10 объектов в год. Таких темпов не знали ни в царской России, ни в СССР, где «монументальной пропаганде» придавали особое значение. По данным Министерства культуры, сегодня в нашем городе уже более 500 скульптурных изображений разных выдающихся деятелей. Нужны ли нам новые? — разбиралась «Вечерняя Москва».

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