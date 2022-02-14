«Мало не покажется»: водителям напомнили о наказании за поддельные медсправки

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В марте 2022 года вступят в силу новые правила оформления медицинской справки водителя. Они касаются автолюбителей, лишившихся прав за вождение в нетрезвом виде, а также отказавшихся от медицинского освидетельствования. Теперь для получения новой справки их обяжут сдавать анализы. Раньше для названных категорий лиц этот процесс происходил в общем порядке. О том, какое наказание грозит за подделку такого документа, «Вечерней Москве» рассказал юрист Глеб Подъяблонский.

По его словам, деяние карается по статье 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

— Водителям грозит признание их водительских прав недействительными, а также уголовное наказание за подделку документов. Это статья 327 Уголовного кодекса. Срок лишения или ограничения свободы может доходить до двух лет. Также возможны принудительные работы до двух лет или арест на срок от шести месяцев, — объяснил собеседник «ВМ».

Степень наказания зависит от последствий, которые повлекла подделка документов, добавил юрист. Как правило, такая статья становится дополнением к другому, более серьезному нарушению.

— Жестокость наказания зависит от последствий. Например, оно будет серьезным, если человек подделал такую справку, а потом выяснилось, что он действительно наркоман и в состоянии наркотического опьянения задавил человека насмерть. Логически эту цепочку можно продолжать. Обычно такие статьи идут в довесок, но в целом мало не покажется. Наказание лицу без прав намного легче, — рассказал Подъяблонский.

Он подчеркнул, что случаи подделки медицинских справок водителя в России встречаются очень часто.