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Российского актера Валерия Николаева облили кипятком в изоляторе и доставили в психбольницу

Василий Плиткин

Происшествия
Российского актера Валерия Николаева облили кипятком в изоляторе и доставили в психбольницу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российского актера Валерия Николаева облили кипятком в изоляторе и доставили в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале «112» в понедельник, 14 февраля.

По данным Telergam-канала, артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана. Актер написал на него заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка.

Николаев также заявил, что у него 40 процентов ожогов тела, однако медики повреждений на теле актера не обнаружили.

После инцидента Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику, где врачи диагностировали у актера биполярное расстройство.

Ранее Николаева не пустили на вручение кинопремии «Золотой орел».

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