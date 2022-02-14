Российского актера Валерия Николаева облили кипятком в изоляторе и доставили в психбольницу
Российского актера Валерия Николаева облили кипятком в изоляторе и доставили в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале «112» в понедельник, 14 февраля.
По данным Telergam-канала, артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана. Актер написал на него заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка.
Николаев также заявил, что у него 40 процентов ожогов тела, однако медики повреждений на теле актера не обнаружили.
После инцидента Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику, где врачи диагностировали у актера биполярное расстройство.
Ранее Николаева не пустили на вручение кинопремии «Золотой орел».