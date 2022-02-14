Комитет Госдумы поддержал два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР

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Профильный комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал оба варианта обращения на имя президента с просьбой о признании ДНР и ЛНР.

Оба варианта постановления к настоящему моменту были направлены в Совет ГД.

Вторым документом предполагается, что признание независимости Донецка и Луганска можно реализовать после консультаций с Министерством иностранных дел по вопросу соблюдения международных договоренностей, передает ТАСС.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.