Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов: 56 и 31 соответственно.

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— За прошедшие 7 дней из общего числа наездов на пешеходов 10 произошли в зоне действия пешеходных переходов. То есть почти 70 процентов прохожих стали участниками ДТП по причине несоблюдения ПДД, предписанных пешеходам, — приводится статистика в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Самым «популярным» днем для аварий на минувшей неделе стала среда: произошло 22 ДТП, в которых пострадали 24 человека, а самым «безопасным» днем оказалась суббота — было зарегистрировано всего 7 происшествий, ранены 10 человек.

Эта неделя началась с задержки трамваев на Шаболовке из-за ДТП на путях.