Мошенники обманули покупателя криптовалюты на семь миллионов рублей в Москве

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Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По словам представителя ведомства, злоумышленник узнал о планах заявителя приобрести криптовалюту и пообещал помочь ему. Для этого они встретились в одном из ресторанов в центре столицы. Потерпевший должен был передать деньги, а мужчина — перечислить ему на счет электронного кошелька криптовалюту по соответствующему курсу.

Как только аферист получил деньги, то сразу же проследовал в служебное помещение под предлогом необходимости их пересчета в конфиденциальной обстановке. Там он передал деньги соучастнику аферы, после чего они скрылись из ресторана.

Заявитель практически сразу понял, что его обманули, и обратился в полицию. Материальный ущерб составил семь миллионов рублей.

Вскоре один из подозреваемых был задержан на улице Академика Королева. Им оказался 37-летний приезжий мужчина.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастника данного противоправного деяния, — заключил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Ранее стало известно о том, как интернет-мошенники получают доступ к банковским картам москвичей с помощью QR-кодов.