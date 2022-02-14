Мошенники обманули покупателя криптовалюты на семь миллионов рублей в Москве
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
По словам представителя ведомства, злоумышленник узнал о планах заявителя приобрести криптовалюту и пообещал помочь ему. Для этого они встретились в одном из ресторанов в центре столицы. Потерпевший должен был передать деньги, а мужчина — перечислить ему на счет электронного кошелька криптовалюту по соответствующему курсу.
Как только аферист получил деньги, то сразу же проследовал в служебное помещение под предлогом необходимости их пересчета в конфиденциальной обстановке. Там он передал деньги соучастнику аферы, после чего они скрылись из ресторана.
Заявитель практически сразу понял, что его обманули, и обратился в полицию. Материальный ущерб составил семь миллионов рублей.
Вскоре один из подозреваемых был задержан на улице Академика Королева. Им оказался 37-летний приезжий мужчина.
По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
— В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастника данного противоправного деяния, — заключил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Ранее стало известно о том, как интернет-мошенники получают доступ к банковским картам москвичей с помощью QR-кодов.