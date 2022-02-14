Генерала Оглоблина отправят в колонию за хищение 1,6 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба суда

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии экс-главу одного из управлений ГУ связи ВС России Александра Оглоблина по делу о хищении 1,6 миллиарда рублей.

— Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, — сказал судья.

Генерала также оштрафовали на 800 тысяч рублей и заключили под стражу в зале суда. По приговору его лишили звания генерал-майора и ряда наград, а также запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Оглоблин уточнил в последнем слове, что признает вину и искренне раскаивается. Он просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, так как сотрудничал со следствием и соблюдал условия досудебного соглашения.

Сперва военный проходил по делу своего начальника, экс-главы ГУ связи ВС России, замглавы генштаба Халила Арсланова. Впоследствии материал в отношении него был выделен в отдельное производство из-за признания им вины.

По версии следствия, Арсланов и Оглоблин с другими фигурантами заключили с организацией «Воентелеком» госконтракты от лица Минобороны на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости. При исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.

Расследование дела против Арсланова завершено, ему вменяется хищение 6,7 миллиарда рублей. При этом он считает дело надуманным и не признает вину, отмечает РИА Новости.