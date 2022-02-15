Разрушительный аспект: таролог рассказала, какой день в конце февраля принесет ссоры и скандалы

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Квадратура Меркурия с Ураном, влияние которой начнется 24 февраля 2022 года и продлится до 26 февраля, принесет в нашу жизнь неприятную информацию, негативные мысли и разговоры. О том, чего лучше избегать, чтобы не ссориться с окружающими, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

— Этот аспект побуждает нас выделиться из общей массы благодаря нестандартному мышлению и манере общения. В этот период провокационные идеи или эксцентричная манера поведения могут раздражать окружающих и привести к трудностям в отношениях. А кроме того, все будут неосознанно участвовать в борьбе за место в центре внимания, — сказала Янко.

По ее словам, проблемы с взаимопониманием могут также возникнуть из-за недостатка концентрации внимания или легкой рассеянности. Это может привести к тому, что вы скажете что-то не то в ответ на слова других, не поняв до конца того, о чем они говорили.

Рискованный юмор может тоже привести к тому, что другие обидятся или оскорбятся. То же самое может произойти, если вы будете говорить резко. Но на более высоком уровне склонность к глубокому анализу может привести к тому, что вы будете оспаривать чужие идеи, отметила таролог.

— В целом это может быть хорошо, но другие могут расценить это как высокомерие. Люди могут подумать, что вы просто хотите привлечь к себе внимание, шокируя их или нарочито споря. Однако вполне вероятно, что вы действительно видите пользу в том, чтобы рассматривать вещи со всех сторон, — сказала она.

Возможны казусы в общении — личном, письменном или в интернете, где недопонимание может привести к ссорам.

— Может случиться так, что вы или другой человек упустите важную информацию. Это может привести к тому, что вы скажете или сделаете что-то не то. Вы с большой вероятностью можете обидеть других и быть обиженным, — рассказала таролог.

Беспокойство и стресс, связанные с этим транзитом, можно несколько ослабить, отложив важные встречи или совещания.

— Подумайте дважды, прежде чем делать смелые заявления, и перепроверьте планы поездок. Избегайте принятия спонтанных решений или соглашайтесь на что-то в силу момента. Сохраняйте гибкость и непредвзятость, умейте уступить — это ключ к решению любых конфликтных ситуаций, — заключила Янко.