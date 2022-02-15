Кинолог поддержал идею о введении крупных штрафов для владельцев агрессивных собак

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Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц поддержал идею ввести крупные штрафы для хозяев собак, если животное нападает на прохожих во время прогулки.

По его словам, необходимо повысить ответственность владельцев животных хотя бы такими методами.

— Многие вообще не знают, что такое правильное содержание собаки, кинологическая грамотность у нас ниже нулевого уровня. Есть случаи, когда собака в присутствии хозяина может покалечить человека или другое животное. Это просто беспредел, — отметил он в комментарии НСН.

По мнению эксперта, чем больше будут штрафы, тем больше люди задумываться и следить за поведением животных на прогулке. При этом он добавил, что важно не только принятие законов, но и их своевременное и правильное исполнение.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил о подготовке законопроекта, предполагающего штрафы до 200 тысяч рублей и уголовную ответственность для чиновников, нарушающих закон в сфере обращения с животными, и владельцев собак, если животное нападает на прохожих.