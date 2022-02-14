В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за нападение собак

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Законопроект об ужесточении наказания за нападение собак внесут в Государственную думу в феврале. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность, — рассказал он.

Также депутаты предлагают штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев животных, которые допустили, что их питомцы покусали других людей. Если же собака причинила тяжкий вред здоровью пострадавшему или человек в результате погиб, то хозяину грозит уголовная ответственность, передает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Коломне. В результате укуса ребенка собакой в Коломенском городском округе возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом 23 января «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.