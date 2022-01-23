Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Коломне

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В результате укуса ребенка собакой в Коломенском городском округе возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом в воскресенье, 23 января, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий.

— В сквере имени Зайцева в Коломне местная жительница шла с сыновьями девяти и четырех лет, где увидела собаку предположительно породы хаски, находившуюся без ошейника и намордника. Посчитав, что собака могла потеряться, женщина начала ее фотографировать. После чего собака стала вести себя агрессивно, напала и укусила младшего из мальчиков в область лица, — сообщила Врадий.

Отмечается, что ребенок, который на тот момент находился в состоянии средней тяжести, был доставлен в больницу. На сегодняшний день угрозы его жизни и здоровью — отсутствуют.

Врадий подчеркнула, что следователями был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются меры к установлению очевидцев произошедшего. Помимо этого, в целях оценки действий должностных лиц администрации по организации отлова бродячих собак истребована соответствующая документация.

22 января стало известно, что в парке имени Зайцева в Коломне пес покусал четырехлетнего мальчика. Также в этот день стая собак растерзала ребенка насмерть в Забайкальском крае. Похожая история произошла и в Калининграде двумя днями ранее. Там бродячая собака укусила за лицо 10-летнюю школьницу.