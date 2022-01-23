Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Коломне

Виктория Храменкова

Происшествия
Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Коломне
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В результате укуса ребенка собакой в Коломенском городском округе возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом в воскресенье, 23 января, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий.

— В сквере имени Зайцева в Коломне местная жительница шла с сыновьями девяти и четырех лет, где увидела собаку предположительно породы хаски, находившуюся без ошейника и намордника. Посчитав, что собака могла потеряться, женщина начала ее фотографировать. После чего собака стала вести себя агрессивно, напала и укусила младшего из мальчиков в область лица, — сообщила Врадий.

Отмечается, что ребенок, который на тот момент находился в состоянии средней тяжести, был доставлен в больницу. На сегодняшний день угрозы его жизни и здоровью — отсутствуют.

Врадий подчеркнула, что следователями был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются меры к установлению очевидцев произошедшего. Помимо этого, в целях оценки действий должностных лиц администрации по организации отлова бродячих собак истребована соответствующая документация.

22 января стало известно, что в парке имени Зайцева в Коломне пес покусал четырехлетнего мальчика. Также в этот день стая собак растерзала ребенка насмерть в Забайкальском крае. Похожая история произошла и в Калининграде двумя днями ранее. Там бродячая собака укусила за лицо 10-летнюю школьницу.

Читайте также:
Коломна Животные Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте