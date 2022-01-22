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Ребенок погиб в результате нападения собак в Забайкалье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Ребенок погиб в результате нападения собак в Забайкалье
Фото: moscow-live

В поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую, по предварительной версии, напали собаки. Об этом в субботу, 22 января, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем обнаружены следы нападения животных.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», сообщается на официальном сайте ведомства.

Свои соболезнования семье погибшего ребенка выразил губернатор региона Александр Осипов. Он поручил местным властям обеспечить детям максимальную безопасность.

Похожий случай произошел 14 января в Тверской области. Там собака загрызла насмерть шестилетнего ребенка, мать которого занималась разведением животных. По данному факту местная прокуратура организовала проверку.

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