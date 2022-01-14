Собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка в Тверской области

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Шестилетнего ребенка в Тверской области насмерть загрызла собака. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 14 января.

— Прокурором Тверской области С. Б. Лежниковым дано поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели шестилетнего ребенка, которого загрызла собака, — говорится в сообщении.

Предварительно, мать ребенка занимается разведением собак. Правоохранители в ходе проверки оценят действия законных представителей ребенка и органов профилактики.

Прокурор Калининского района и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи выехали на место инцидента с целью координации работы правоохранителей, отмечает РИА Новости.

10 января сообщалось, что из медицинского кабинета столичного детского травмпункта сбежала девочка, которую на улице укусила крыса. Позже выяснилось, что во время прогулки недалеко от торгового центра девочка-подросток заметила крысу. Школьница захотела погладить животное, однако при попытке взять крысу на руки та укусила ее за палец.

Медик хотел оказать пострадавшей помощь, однако юная пациентка сбежала из травмпункта. Повлиять на девочку не смогла даже ее мать.