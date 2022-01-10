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Укушенная крысой девочка-подросток сбежала из московской больницы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Укушенная крысой девочка-подросток сбежала из московской больницы
Фото: pixabay.com

Из медицинского кабинета столичного детского травмпункта сбежал подросток, которого на улице укусила крыса. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 января. По словам собеседника «ВМ», женщина привела свою дочь в травмпункт и заявила, что подростка укусила крыса.

Позже выяснилось, что во время прогулки недалеко от торгового центра подросток заметила крысу. Школьница захотела погладить животное, однако при попытке взять крысу на руки та укусила девочку за палец.

Медик хотел оказать пострадавшей помощь, однако та оказала сопротивление и сбежала из травмпункта. Повлиять на девочку не смогла даже ее мать.

В конце декабря на женщину в подмосковных Мытищах напал домашний пес. Пострадавшей оказалась 38-летняя местная жительница. Собака укусила ее за руку.

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