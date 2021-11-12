Появилось видео нападения собаки на женщину в Мытищах

Фото: Скриншот с видео

Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

В Сети появилось видео нападения собаки на женщину в подмосковных Мытищах. На кадрах видно, как мужчина выпускает своего питомца из красной машины и натравливает его на женщину. Последняя кричит и просит о помощи.

— Спасите! Помогите мне! — кричит потерпевшая, в ответ на это владелец собаки лишь нецензурно выражается.

Видео: Telegram / Москва 24

По данным Telegram-канала SHOT, пострадавшей оказалась 38-летняя местная жительница по имени Юлия. Собака укусила ее в руку. Никакого конфликта между Юлией и владельцем собаки до этого инцидента не было.

Соседи злоумышленника рассказали, что он часто ездит по городу в пьяном состоянии, а также запугивает своей собакой жителей.

До этого сообщалось, что полиция задержала мужчину 1986 года рождения, который натравил собаку на женщину в Мытищах. Инцидент произошел 25 октября. От нападения собаки пострадала местная жительница 1983 года рождения. Она сама обратилась в медучреждение, после чего рассказала о случившемся правоохранителям.

В пресс-службе МВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «ВМ», что надзорное ведомство поставило на контроль ход проверки.