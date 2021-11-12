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Полиция задержала мужчину, натравившего собаку на женщину в Мытищах

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала мужчину, натравившего собаку на женщину в Мытищах
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Подмосковная полиция задержала мужчину, который в конце октября натравил собаку на женщину в Мытищах. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел 25 октября. От нападения собаки пострадала местная жительница 1983 года рождения. Она сама обратилась в медучреждение, после чего рассказала о случившемся правоохранителям.

— Сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Пострадавшей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы, — рассказала Петрова.

По факту случившегося проводится проверка.

Руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «ВМ», что надзорное ведомство поставило на контроль ход проверки.

— Ход и результаты процессуальной проверки прокуратурой поставлены на контроль, — заключила Григорьева.

В октябре подмосковная прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, чья собака напала на семилетнюю девочку в Жуковском в августе этого года. Из-за нападения собаки ребенок получил тяжелые повреждения, в том числе «неизгладимое обезображивание лица».

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