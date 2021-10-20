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Перед судом предстанет владелица собаки, напавшей на ребенка в Жуковском

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет владелица собаки, напавшей на ребенка в Жуковском
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Жуковский Карта всех событий

Подмосковная прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, чья собака напала на семилетнюю девочку в Жуковском в августе этого года. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, из-за нападения собаки ребенок получил тяжелые повреждения, в том числе «неизгладимое обезображивание лица».

— Уголовное дело направлено мировому судье 54-го судебного участка Жуковского судебного района для рассмотрения по существу, — заключила Григорьева.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 августа во дворе дома на улице Гагарина. 14-летняя хозяйка выгуливала без намордника собаку породы «американский стаффордширский терьер». В какой-то момент его попыталась погладить семилетняя девочка, но животное набросилось на ребенка.

Девочку доставили в больницу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Похожий случай произошел 31 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двоих детей в деревне Чеховского городского округа. Инцидент произошел, когда женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, — подошли к частному дому, чтобы купить у его хозяйки овощи.

На участке находился ротвейлер на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и выскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повалила коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие.

Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами доставили в больницу.

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