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Уголовное дело возбудили после нападения собаки на двоих детей в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Уголовное дело возбудили после нападения собаки на двоих детей в Подмосковье
Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двоих детей в деревне Чеховского городского округа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

— Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 11-месячному мальчику и его 4-летней сестре (ч.1 ст. 118 УК РФ), — рассказала она.

По словам Врадий, сотрудники следственного управления опросили мать пострадавших детей и свидетелей произошедшего, а также осмотрели место происшествия. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент произошел в деревне Филипповское. Женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, подошли к частному домовладению, чтобы купить у его хозяйки овощи. На участке находилась собака породы ротвейлер, привязанная на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и выскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повалила коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие. Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами госпитализировали.

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