Сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух детей в Подмосковье

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Двое детей оказались в больнице после того, как на них напал сорвавшийся с цепи ротвейлер в одной из деревень Чеховского городского округа. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 31 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что инцидент произошел в деревне Филипповское. Женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, подошли к частному домовладению, чтобы купить у его хозяйки овощи. На участке находилась собака породы ротвейлер, привязанная на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и вскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повала коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие. Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами госпитализировали.

По словам Врадий, на место происшествия выехали представители Следственного комитета. Организована проверка с целью установления причин и обстоятельств происшествия, после чего будет принято процессуальное решение, добавила она.

Аналогичный случай произошел в июне этого года в столичном районе Отрадное. Там на 4-летнего мальчика, который гулял с отцом на футбольной площадке напал доберман. Собака была с хозяйкой, однако без намордника и поводка.