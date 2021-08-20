Уголовное дело возбудили после нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском

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Правоохранители возбудили уголовное дело после нападения собаки на 7-летнего ребенка в подмосковном Жуковском. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — заключила Петрова.

Подмосковная прокуратура взяла данное дело на контроль. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 августа во дворе дома на улице Гагарина. 14-летняя хозяйка выгуливала без намордника собаку породы «Американский стаффордширский терьер». В какой-то момент его попыталась погладить семилетняя девочка — животное набросилось на ребенка. Девочку доставили в больницу.

31 июля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двоих детей в деревне Чеховского городского округа. Инцидент произошел, когда женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, — подошли к частному дому, чтобы купить у его хозяйки овощи.

На участке находился ротвейлер, привязанный на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и выскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повалила коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие.

Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами доставили в больницу.