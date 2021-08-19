Семилетняя девочка попала в больницу после нападения собаки в Подмосковье

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Московская область, Жуковский Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку после нападения собаки на семилетнюю девочку в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в четверг, 19 августа.

— По предварительной информации, сегодня днем девочка находилась с родителями во дворе дома на улице Гагарина. В это время на поводке без намордника собаку породы «Американский стаффордширский терьер» выгуливала 14-летняя хозяйка, — говорится в сообщении.

Собака набросилась на ребенка, когда та попыталась его погладить. После этого девочку доставили в больницу из-за полученных травм.

В ходе проверки ведомство установит обстоятельства и причины инцидента, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки, отмечается в Telegram-канале ведомства.

31 июля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двоих детей в деревне Чеховского городского округа. Инцидент произошел, когда женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, подошли к частному дому, чтобы купить у его хозяйки овощи.

На участке находился ротвейлер, привязанный на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и выскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повалила коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие.

Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами доставили в больницу.