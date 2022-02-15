Музей Победы 23 февраля откроет двери защитникам Отечества бесплатно

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 23 февраля приглашает всех защитников Отечества — военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, курсантов военных учебных заведений — посетить культурное заведение бесплатно по соответствующему удостоверению.

Кроме того, в этот день можно будет принять участие в индивидуальных экскурсиях по масштабным экспозициям «Подвиг Народа», «Подвиг Армии» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

В рамках развлекательной программы взрослые и дети пройдут квест «Вместе с папой», который позволит проверить свою меткость, постреляв из автомата, и узнать много интересного об оружии. Потренироваться в стрельбе можно и в интерактивном тире, где посетителям дадут легендарный пистолет-пулемет Великой Отечественной — ППШ-41. А участники квиза «Великая Отечественная война» смогут проверить свои знания по истории.

В Зале полководцев состоится праздничная музыкальная программа «Служить России», где выступят заслуженный артист России Владимир Михайлов, заслуженный артист России Андрей Барановский и участники Детского фестиваля патриотического творчества «Журавли Победы».

Посетители музея смогут побывать в диорамном комплексе, посмотреть мультимедийный зал «Лица Победы», Зал Исторической правды, светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы, уникальную коллекцию техники на открытых площадках, где представлено более 400 образцов техники и вооружения времен Второй мировой.

В главном здании действуют экспозиции «Война: день за днем», «Путь воина» и однодневная выставка военных трофеев, подготовленная поисковым объединением «Тризна», сообщает пресс-служба музея.