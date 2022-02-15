«Отрасль нуждается в повышении тарифов»: автоюрист оценил новую реформу техосмотра

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Из процедуры техосмотра нужно исключить некоторые действия. Кроме того, отрасль нуждается в повышении тарифов: из-за резкого снижения количества автомобилей, нуждающихся в техосмотре, многие станции техобслуживания закрылись или закроются в будущем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев, комментируя обсуждаемую реформу техосмотра.

По его словам, отказ от проверки части узлов транспортного средства позволит сделать процедуру прозрачнее и проще для клиентов.

— Я считаю, что это логичное предложение. Чем больше возможных зацепок для недобросовестных проверяющих или людей, проводящих технический осмотр, уберут, тем легче будет гражданам, которые владеют транспортными средствами, подлежащими техническому осмотру. Я думаю, что особого влияния те параметры, которые будут исключены из необходимого перечня технического осмотра, не имеют. Реально надо убирать эти пережитки прошлого, — рассказал Воропаев.

Он отметил, что добросовестные пункты техосмотра отказывают в выдаче диагностической карты при обнаружении незначительных неисправностей, которые не имеют значения для безопасности дорожного движения. Это значительно усложняет жизнь владельцам транспортных средств.

Как подчеркнул собеседник «ВМ», пункты техосмотра в большинстве случаев не несут ответственности за аварии, случившиеся после выдачи диагностической карты.

— Доказать прямую причинно-следственную связь между действиями станции техосмотра и возникшим ДТП практически нереально, — заметил автоюрист.

Эксперт обратил внимание, что цена процедуры нуждается в повышении: до недавней реформы проходить техосмотр нужно было всем автовладельцам. Сейчас в большинстве случаев техосмотр требуется только юридическим лицам, из-за чего его проведение стало экономически необоснованным, подчеркнул Воропаев.

В случае сохранения прежних тарифов многие пункты техосмотра могут прекратить работу, уверен юрист.

— Они уже закрывались, была волна закрытий пунктов техосмотра. Если юридическим лицам не хотят создавать проблем, то надо поддерживать пункты техосмотра рублем. Иначе физически будет проблемой пройти техосмотр, — заключил Воропаев.

Российские власти готовят новую реформу системы техосмотра для тех, кто по-прежнему должен его проходить. Изменения могут вступить в силу в 2022–2023 годах.

Если проект будет одобрен, процедура прохождения техосмотра будет упрощена: в частности, Минтранс предлагает убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра проверку потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. Кроме того, увеличится стоимость прохождения техосмотра.