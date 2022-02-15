Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю урегулировал иск вне суда

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Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал иск по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 15 февраля.

Иск в отношении него подала Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году финансист Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем Эндрю.

Согласно решению суда в Манхэттене, члену королевской семьи придется выплатить женщине неназванную сумму. Из совместного заявления сторон следует, что принц совершит существенное пожертвование в поддержку прав истицы.

Принц Эндрю не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений. Урегулирования удалось достичь всего за несколько недель до того, как он должен был дать показания, отмечает NYT.

Принц Эндрю в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю.

Эпштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы в 2008 году, и после освобождения принц несколько раз гостил у него дома в Нью-Йорке. В июле 2019 года предпринимателя вновь задержали и в ходе предварительного следствия он покончил с собой в тюремной камере.

Королевская семья неоднократно заявляла, что звучавшие в адрес принца обвинения, связанные с Эпштейном, не имеют никакого отношения к реальности. 20 ноября 2012 года Букингемский дворец от имени принца Эндрю сообщил, что он временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за произошедшего скандала.