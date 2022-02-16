Две набережные на юге Москвы отремонтируют в 2022 году

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Россия, Москва, Павелецкая набережная Карта всех событий

Две набережные, расположенные в ЮАО, капитально отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 16 февраля.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут работы по капитальному ремонту двух набережных — Павелецкой и Новоданиловской. Все мероприятия будут проводиться в дневное время с минимальным количеством техники, — рассказал представитель мэрии.

Тротуары останутся свободными для пешеходов, а движение транспорта по набережным ограничиваться не будет, заверил он. На Павелецкой набережной проведут локальный ремонт и восстановят гранитные плиты облицовки, а также отремонтируют конструкции перильного ограждения.

Рабочие сделают гидроизоляцию между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара, а также поставят новые тумбы. На Новоданиловской набережной заменят поврежденные элементы ограждения из чугуна и обновят гранитную облицовку.

Помимо этого, специалисты выполнят работы по гидроизоляции объекта и сделают расшивку швов. Тульский сход Новоданиловской набережной станет более доступным для маломобильных людей из-за нового металлического поручня у пандуса и дополнительного пандуса ниже.