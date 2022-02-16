Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

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Пятерка самых популярных имен для новорожденных в Москве изменилась. Два необычных имени Ева и Лев вошли в топ любимых в городе. Так, в столице насчитали более 1600 Ев и свыше 1700 Львов.

— В 2020 году имя Лев находилось на седьмом месте, а сейчас занимает четвертую позицию. Имя Ева обошло по популярности Елизавету и Анастасию. Также родившихся в 2021 году в Москве мальчиков на 23 процента чаще стали называть именем Мирон, а девочек почти на 35 процентов — именем Есения, — рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Популярными стали имена Эмилия, Диана, Мия, Аделина, Оливия и Аврора. Мальчиков начали называть древними славянскими именами Бронислав (10), Матфей (10), Мефодий (6), Елизар (7) и Святогор (5).

Топ-5 женских имен в городе: София (Софья) (2940), Мария (2171), Анна (2138), Алиса (1871) и Ева (1638). Самые популярные мужские имена: Александр (2532), Михаил (2373), Максим (2305), Лев (1735), а пятое место разделили Артем (1722) и Марк (1722), передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что эзотерик и астролог Артемий Никара считает, что статус вдовы девушка может получить не только из-за трагически сложившихся обстоятельств в жизни. Он перечислил три женских имени, которые пагубно влияют на девушек и приводят их избранников в могилу.