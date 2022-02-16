Ученые выяснили, кто захоронен в безымянных саркофагах Вознесенского собора Кремля

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Ученые выяснили, кто захоронен в безымянных саркофагах Вознесенского собора Московского Кремля. Генетики Южного федерального университета (ЮФУ) вместе с коллегами из музея-заповедника «Московский Кремль» и Южного научного центра (ЮНЦ) РАН провели идентификацию.

Некрополь в Вознесенском соборе несколько раз подвергался значительным разрушениям, в результате которых несколько саркофагов оказались безымянными. Наука позволила определить, кто захоронен в столичном Кремле.

Образцы костного материала из двух безымянных саркофагов и одного, принадлежащего великой княгине, супруге князя Ивана III Софье Палеолог, отправили специалистам Южного федерального университета (ЮФУ) для ДНК-экспертизы.

Историки полагают, что захоронения без эпитафий могут принадлежать дочери и внучке Палеолог — Евдокии Ивановне и Анастасии Петровне. Ученые научной лаборатории ЮФУ сначала выяснили, что захороненные в безымянных саркофагах с вероятностью 99 процентов имеют родство с великой княгиней типа «мать — дочь», а после обнаружили, что с вероятностью 98 процентов все три скелета принадлежат одной материнской линии.

Результаты исследования говорят о том, что в безымянных захоронениях находятся дочь Ивана III великая княжна Евдокия Ивановна и племянница Василия III Анастасия Петровна. По словам Пановой, сделанные открытия помогут в реконструкции семейных гробниц высшей знати средневекового Русского государства.