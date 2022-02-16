Москвичам рассказали, как устроена работа сервиса вывоза ненужных вещей

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Жителям Москвы на официальном портале мэра города объяснили принцип работы бесплатного сервиса вывоза ненужных вещей.

Программу запустили в октябре 2021 года. За время ее работы москвичи оставили 8674 заявки. Самыми популярными предметами для вывоза являются электрические и газовые плиты.

— Компании — партнеры проекта отвозят металлсодержащие предметы на предприятие для их переработки. Там за каждую единицу им платят вознаграждение. В итоге стиральная машинка гарантированно утилизируется, а не попадает на свалку. Все остаются в плюсе, — уточнил заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Илья Демин.

Такое направление сервиса, как утилизация автомобилей, на данный момент набирает популярность. Процессом переработки авто занимается промышленная компания, имеющая в распоряжении специальный комплекс оборудования.

— В конце января на предприятии переработали первый в этом году автомобиль через заявку на mos.ru — крайслер LHS 1994 года выпуска, — резюмировал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов отметил, что для того чтобы подать заявку на вывоз, достаточно заполнить простую онлайн-форму. Специалисты выезжают по заявкам каждый день с 09:00 до 21:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

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Москва подписала первое соглашение на основе государственно-частного партнерства в сфере обращения с электронными отходами. Их утилизацией займется единственный в стране комплекс по переработке вышедшей в тираж электроники. Что сделать, чтобы вслед за первой ласточкой прилетели другие, а груды техники не валялись на свалках годами, отравляя все вокруг, разбиралась «Вечерняя Москва».