Четвертого пациента в мире излечили от ВИЧ-инфекции

Фото: pixabay.com

Жительница Америки средних лет стала четвертым пациентом в мире, которого излечили от ВИЧ-инфекции. Ей пересадили стволовые клетки родственника и перелили пуповинную кровь.

Уточняется, что пациентка с октября 2020 года не проходит никакого специального лечения. Признаков болезни медики у нее не наблюдают.

Были случаи, когда у людей снова появлялись симптомы ВИЧ через большое количество времени, но лечащий врач американки Маршал Глесби уверен, что данная ситуация выглядит весьма обнадеживающе, передает The Wall Street Journal.

До этого заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о самом передовом методе лечения ВИЧ. Он пояснил, что на сегодняшний день им считается терапия по пересадке костного мозга.

А руководитель Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Герман Шипулин рассказал, что препарат от ВИЧ, который изготовят в России, будет действовать по принципу вакцины. Кроме того, он сможет полностью излечивать организм от вируса.