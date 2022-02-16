Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигуристка Косторная снова сломала руку

Георгий Соланович

Общество
Фигуристка Косторная снова сломала руку
Алена Косторная побила свой же мировой рекорд / Фото: Скриншот видео с YouTube

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная сломала левую руку. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает ТАСС.

— Вышла на лед, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит — шесть недель в гипсе, — рассказала спортсменка.

Косторная также отметила, что она продолжает посещать тренировки. Неприятные ощущения присутствуют, но фигуристка готова потерпеть, передает агентство.

В декабре 2021 года фигуристка сломала правую руку. Она отрабатывала аксель и неудачно упала во время одного из прыжков.

Из-за повреждения спортсменка не могла тренироваться в течение 20 дней.

После инцидента сообщалось, что Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы. Тренер Александр Жулин тогда заявил, что фигуристка вследствие этого лишилась шансов на попадание на Олимпийские игры в Пекине.

Читайте также:
Фигурное катание перелом Алена Косторная
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте