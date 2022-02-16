Фигуристка Косторная снова сломала руку

Алена Косторная побила свой же мировой рекорд / Фото: Скриншот видео с YouTube

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная сломала левую руку. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает ТАСС.

— Вышла на лед, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит — шесть недель в гипсе, — рассказала спортсменка.

Косторная также отметила, что она продолжает посещать тренировки. Неприятные ощущения присутствуют, но фигуристка готова потерпеть, передает агентство.

В декабре 2021 года фигуристка сломала правую руку. Она отрабатывала аксель и неудачно упала во время одного из прыжков.

Из-за повреждения спортсменка не могла тренироваться в течение 20 дней.

После инцидента сообщалось, что Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы. Тренер Александр Жулин тогда заявил, что фигуристка вследствие этого лишилась шансов на попадание на Олимпийские игры в Пекине.