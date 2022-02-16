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Автор хита «Джимми, Джимми, Ача, Ача» Баппи Лахири скончался

Евгений Белоусов

Общество
Автор хита «Джимми, Джимми, Ача, Ача» Баппи Лахири скончался
Фото: instagram/bappilahiri_official_

Автор хита «Джимми, Джимми, Ача, Ача» и композитор фильма «Танцор диско» Баппи Лахири скончался во сне в возрасте 69 лет. Об этом в среду, 16 февраля, сообщило издание Press Trust of India.

Музыкант попал в больницу еще в январе, но 14 февраля его выписали. Несмотря на это, уже на следующий день Лахири вновь стало плохо, и его семья вызвала скорую.

— Его доставили в больницу. У него было множество проблем со здоровьем. Он умер из-за СОАС (обструктивное апноэ во сне — прим. ВМ) незадолго до полуночи, — передает издание.

Баппи Лахири родился в Калькутте 27 ноября 1952 года. Его семья издавна занималась классической музыкой. Оба родителя Лахири исполняли классические индийские песни, а сам он с ранних лет мечтал стать популярным.

Музыкальный дебют пришел к нему в 1969 году, тогда его музыка прозвучала в бенгальском фильме «Daadu». С 19 лет музыкант начал работать в Болливуде. Настоящая слава пришла к нему в 1980-х.

Лахири считается пионером синтезированной диско-музыки 1970–1990-х годов. Однако в те же года его обвиняли в копировании музыки таких знаменитых западных групп как Ottawan и Modern Talking.

За свою жизнь Лахири записал более 100 песен, а также снялся в 400 фильмах как актер.

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