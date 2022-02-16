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Ученые сообщили, что косатки обучают друг друга добывать рыбу из рыболовных снастей

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые сообщили, что косатки обучают друг друга добывать рыбу из рыболовных снастей
косатка.jpg / Фото: pixabay.com

Косатки обучают друг друга добывать рыбу из рыболовных снастей. К такому выводу пришла международная группа исследователей южной части Индийского океана.

Специалисты отмечают, что постоянно растет число случаев, связанных с похищением рыбы косатками из рыболовных снастей. Количество косаток, осуществляющих хищения рыбы в этом районе, выросло с 17 до 43 в период с 2010 по 2017 годы. Причем навыки в краже рыбы у них возрастают с каждым годом и скорость, и ловкость, с которой они это делают, тоже.

Как отмечают зарубежные ученые, в настоящее время косатки ежегодно выхватывают около 180 тонн ценного патагонского клыкача из сетей.

Специалисты отмечают, что косатки вынуждены приспосабливаться и обучаться новым навыкам, чтобы не умереть с голоду, так как объемы промышленного рыболовства растут с каждым годом, передает argumenti.ru.

Ранее туристы и сотрудники компании Alaska Sea Adventures запечатлели на видео редчайшую белую косатку, у которой есть лейкизм — частичная потеря пигментации кожного покрова.

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