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«По ТВ идет обман»: жители Донбасса рассказали об обстановке в регионе

Андрей Казаков

Иван Юминов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«По ТВ идет обман»: жители Донбасса рассказали об обстановке в регионе
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Обстановка в Донбассе спокойная, в регионе нет российских войск. Об этом «Вечерней Москве» рассказала местная жительница Ирина Заднепровская в среду, 16 февраля.

— Все говорили, что с 15-го числа что-то начнется. Но ничего не произошло — может, где и стреляют, но не здесь, — сообщила она.

Как убедился корреспондент «ВМ», войск на трассе между Ростовом и КПП «Матвеев Курган» действительно нет. Таможенники, по их признанию, не испытывают нервозности, но отмечают значительный наплыв журналистов.

При этом ситуация в Донбассе в последние пять лет становится лишь хуже, сетует Заднепровская. Она призналась, что живет в селе Успенка, но работает в России, так как там больше работы и выше уровень зарплат.

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Местные жители, по ее словам, слышали, что Москва думает над признанием ДНР и ЛНР. Люди надеются, что ситуация в результате этого станет лучше. Возврат Донбасса на Украину невозможен, считает она.

— По телевизору сейчас много чего показывают. Но, кажется, врет тот телик, очень многое преувеличивается, — посетовал Заднепровская.

По ее словам, в ДНР чувствуется напряжение, а еще люди ругаются, что военные разбивают дороги гусеницами. Женщина заключила, что ей совсем не хочется войны, так как в 2014 году она уже была вынуждена переехать к знакомым.

Ей вторит и работающая в России кассиром Юлия Золотаренко. По ее мнению, существует большая разница между тем, что происходит в реальности, и тем, что показывают по телевизору о ситуации в Донбассе.

— То, что по ТВ про нас идет,ж — это в основном обман. Там наговаривают, но мы надеемся, что Путин в любом случае не даст никому к нам приблизиться, — рассказала она.

Золотаренко убеждена, что российский лидер помогал Донбассу и защищал его в ходе войны. Местные, призналась она, очень ждут даже не независимости, а «чтобы Россия забрала их к себе».

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