Суд взыскал с «Рольфа» и ее главы более 19 миллиардов рублей

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Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства более 19 миллиардов рублей к основателю компании «Рольф» Сергею Петрову и АО «Рольф». Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат ответчика Алексей Куприянов, заявил, что решение суда будут обжаловать. Он отметил, что суд впервые ввел гражданско-правовую конфискацию.

— Считаем, что никаких оснований для такого решения нет, это особенно рельефно видно в части присужденной солидарной ответственности физического лица с юридическими, — передает его слова ТАСС.

Дело главы «Рольфа»

В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

По версии СК, под видом покупки акций «Рольф Эстейт», по завышенной на четыре миллиарда рублей стоимости, соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией. Сначала деньги были переведены на ее счет, а затем — на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний.