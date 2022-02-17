Таролог рассказала, к чему снится смерть ребенка

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Сны о смерти детей могут трактоваться по-разному. Обычно они предвещают долгую жизнь ребенку, несмотря на временные трудности или болезни. Об этом «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

— Конечно, сон о смерти собственного ребенка вызывает много неприятных эмоций. Но толкователи предупреждают: такое сновидение не предсказывает будущее. Оно говорит о том, что вы слишком озабочены жизнью своего ребенка, испытываете определенные волнения и страхи, — пояснила Янко.

Она отметила, что если ребенок во сне находится при смерти, это означает, что в вашей реальной жизни наступит тревожный период. Проблемы носят в основном финансовый характер. Если смерть происходит на улице, то скоро у вас начнутся ссоры с близкими людьми. Если смерть настигла в собственном доме, сон предупреждает о проблемах с финансами. Если во сне вы видите, как именно это происходит, то наяву сможете влиять на значимые события. Если ребенок оживает, значит, вы реализуете свою мечту.

Значение для мужчин

Если сон о смерти ребенка приснился мужчине, наяву он испытывает финансовые трудности и опасается краха карьеры. Часто такое сновидение приходит накануне принятия судьбоносных решений. Чтобы сделать правильный выбор, прислушайтесь к своей интуиции.

Значение для женщин

Если сон снится беременной девушке, он символизирует страхи, связанные с будущим материнством и родами. Если сон о потере ребенка видит женщина, у которой есть дети, значит, она волнуется за их здоровье. Бездетной женщине сновидение указывает на страх остаться без детей.

По соннику Миллера

Сновидение говорит о реальных страхах и переживаниях. Если вы видите, как покойник ожил, значит наяву вас попытаются оклеветать. Видеть в гробу своего ребенка — к длительному периоду застоя во всех делах.

По соннику Ванги

Видеть во сне своего ребенка мертвым — значит наяву его ожидает благополучная жизнь. Если ребенок умер у вас на руках, будьте внимательны к его окружению: его попытаются втянуть в авантюру.

По соннику Фрейда

Видеть во сне своего ребенка умершим — к появлению проблем со здоровьем у него наяву. Если ребенок погибает у вас на руках, то вы должны предложить ему помощь, не дожидаясь реальных проблем. Если произошла авария, то вас ожидают ссоры с родственниками. Когда в аварии виновны именно вы, вам предстоит исправить какие-то ошибки. Если вы видите своего ребенка в гробу, значит, наяву наступает длительный период трудностей.

По соннику Цветкова

Образ мертвого ребенка говорит о том, в реальности вас будет мучить длительное одиночество. Если во сне вы были как-то причастны к смерти, то наяву следует быть более осторожным в финансовых вопросах: есть вероятность понести убытки из-за сомнительных вложений. Если малыш умирает от какого-то заболевания, значит, денежные инвестиции будут неудачными. Если вы видите мертвым собственного ребенка во сне, вас ожидает разочарование сердечные делах.