Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таролог рассказала, к чему снится смерть ребенка

Дарья Муромская

Общество
Таролог рассказала, к чему снится смерть ребенка
Фото: pixabay.com

Сны о смерти детей могут трактоваться по-разному. Обычно они предвещают долгую жизнь ребенку, несмотря на временные трудности или болезни. Об этом «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

— Конечно, сон о смерти собственного ребенка вызывает много неприятных эмоций. Но толкователи предупреждают: такое сновидение не предсказывает будущее. Оно говорит о том, что вы слишком озабочены жизнью своего ребенка, испытываете определенные волнения и страхи, — пояснила Янко.

Она отметила, что если ребенок во сне находится при смерти, это означает, что в вашей реальной жизни наступит тревожный период. Проблемы носят в основном финансовый характер. Если смерть происходит на улице, то скоро у вас начнутся ссоры с близкими людьми. Если смерть настигла в собственном доме, сон предупреждает о проблемах с финансами. Если во сне вы видите, как именно это происходит, то наяву сможете влиять на значимые события. Если ребенок оживает, значит, вы реализуете свою мечту.

Значение для мужчин

Если сон о смерти ребенка приснился мужчине, наяву он испытывает финансовые трудности и опасается краха карьеры. Часто такое сновидение приходит накануне принятия судьбоносных решений. Чтобы сделать правильный выбор, прислушайтесь к своей интуиции.

Значение для женщин

Если сон снится беременной девушке, он символизирует страхи, связанные с будущим материнством и родами. Если сон о потере ребенка видит женщина, у которой есть дети, значит, она волнуется за их здоровье. Бездетной женщине сновидение указывает на страх остаться без детей.

По соннику Миллера

Сновидение говорит о реальных страхах и переживаниях. Если вы видите, как покойник ожил, значит наяву вас попытаются оклеветать. Видеть в гробу своего ребенка — к длительному периоду застоя во всех делах.

По соннику Ванги

Видеть во сне своего ребенка мертвым — значит наяву его ожидает благополучная жизнь. Если ребенок умер у вас на руках, будьте внимательны к его окружению: его попытаются втянуть в авантюру.

По соннику Фрейда

Видеть во сне своего ребенка умершим — к появлению проблем со здоровьем у него наяву. Если ребенок погибает у вас на руках, то вы должны предложить ему помощь, не дожидаясь реальных проблем. Если произошла авария, то вас ожидают ссоры с родственниками. Когда в аварии виновны именно вы, вам предстоит исправить какие-то ошибки. Если вы видите своего ребенка в гробу, значит, наяву наступает длительный период трудностей.

По соннику Цветкова

Образ мертвого ребенка говорит о том, в реальности вас будет мучить длительное одиночество. Если во сне вы были как-то причастны к смерти, то наяву следует быть более осторожным в финансовых вопросах: есть вероятность понести убытки из-за сомнительных вложений. Если малыш умирает от какого-то заболевания, значит, денежные инвестиции будут неудачными. Если вы видите мертвым собственного ребенка во сне, вас ожидает разочарование сердечные делах.

Предсказания Гороскопы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте